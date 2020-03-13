المشري يناقش مع رئيس موريتانيا إيجاد حل للأزمة الليبية بمساعدة الاتحاد المغاربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 12:45 صباحا
خالد المشري (الأول يسار) خلال لقائه الريس الموريتاني (وسط)، 12 مارس 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفقة النائب الثاني فوزي العقاب، خلال زيارته التي بدأها الخميس، لموريتانيا، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، سبل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية بمساعدة الاتحاد المغاربي.

وتطرق الاجتماع إلى «ما تتعرض له العاصمة طرابلس من عدوان»، إلى جانب عدد من القضايا من بينها العلاقات الاقتصادية، وبعض المشاريع الإستراتيجية بين الجانبين وإمكانية استئنافها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وخلال اللقاء، شدد المشري على أهمية دور الاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد المغاربي ومن بينها الجمهورية الموريتانية، في المساعدة في حل الأزمة في ليبيا، والخروج بحل ليبي ليبي، ووقف التدخلات الخارجية السلبية.

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