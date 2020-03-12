مؤسسة النفط: 3.08 مليارات دولار خسائر الإقفالات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 11:59 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، تخطي خسائر إقفالات المنشآت النفطية حاجز الـ3 مليارات دولار مسجلة 3.086 مليار دولار، وذلك بعدما هبط إنتاج الخام إلى 97 ألفًا و508 براميل يوميًا بحلول يوم أمس الأربعاء.

وعبرت المؤسسة الوطنية في بيان عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي، وإيقاف عمل مصفاة «الزاوية»، ونقص التمويل الحكومي لاستيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعت المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري لـ«الحصار المفروض».

وأشارت إلى استمرارها في توفير المحروقات إلى كافة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، لافتة إلى أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاذ، محذرة من أن ذلك «قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع القادم، إذا لم تقم الحكومة بالتحويلات المالية المطلوبة لحساب المحروقات».

وانتهت أمس الأربعاء ناقلة غاز مسال من التفريغ في ميناء بنغازي، فيما تستعد ناقلة بنزين للتفريغ لاحقا، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
غوتيريس يعين ستيفاني ويليامز مبعوثا خاصا لليبيا بالوكالة
ليبيا
«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر