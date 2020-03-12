تحسبا لـ«كورونا».. فحوصات طبية قبل دخول الناقلات ميناء البريقة

اصدر مدير مديرية أمن منفذ البريقة البحري المقدم ضيف الله امراجع المغربي تعليمات إلى الأعضاء المكلفين بتأمين وحماية ميناء البريقة التجاري الصناعي بعدم السماح لأي ناقلة من دخول الميناء إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على ربان الناقلة والاطقم التابعين له من قبل الطاقم الطبي المكلف وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد

ورست على رصيف ميناء البريقة التجاري الصناعي يوم أمس الأربعاء الناقلة URANUS قادمة من دولة اسبانيا تحمل على متنها أنابيب نفطية لصالح عدد من الشركات النفطية في مناطق الهلال النفطي، وقد أجرى الطاقم الطبي المكلف الفحوصات الطبية اللازمة على طاقم الناقلة قبل دخولها الميناء وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من عدم إصابتهم بأي أعراض، وسماح مديرية الأمن للناقلة بدخول الميناء وتفريغ حمولتها من الأنابيب النفطية التي سيتم نقلها إلى الشركات بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل إدارة الميناء.

ويأتي ذلك تنفيذا للاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي في مقر بلدية البريقة بدعوة من إدارة الخدمات الصحية البريقة الذي ضم عدد من الجهات الاعتبارية بالبلدية من الإدارات والقطاعات والشركات ومديرية أمن منفذ البريقة البحري، وذلك لرفع درجة التأهب والاستعداد بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم.

وشدد مدير مديرية أمن منفذ البريقة البحري المقدم ضيف الله امراجع المغربي تعليماته للأعضاء المكلفين بتأمين وحماية ميناء البريقة التجاري الصناعي بعدم السماح لأي ناقلة بدخول الميناء إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي المكلف، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في ليبيا.