ستيفاني ويليامز تشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 11:07 مساء
جانب من اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا في الكونغو، 12 مارس 2020. (البعثة الأممية للدعم في ليبيا)

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز، ضمن وفد المنظمة في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، والذي انعقد في مدينة أويو بالكونغو يومي 11 و12 مارس الجاري.

وبحث المشاركون في القمة الأوضاع في ليبيا والتقدم المحرز في التحضيرات لمؤتمر المصالحة بين الليبين الذي يستضيفه الاتحاد الأفريقي، وأكدوا أهمية إطار الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للسلام والأمن، وكذلك الالتزام بالعمل المشترك من أجل تنفيذ المسارات الثلاثة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة انطلاقا من عملية برلين، حسب بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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وترأست وفد الأمم المتحدة المشارك في هذه القمة الأفريقية، ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة مكتب الأمين العام، والممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي، هانا تيتاه.

يشار إلى أن الاجتماع انعقد برئاسة الرئيس الكونغولي، دينيس ساسو نغويسو، والذي يشغل رئاسة اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، بحضور رئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، إضافة إلى رئيس المفوضية، موسى فكي محمد، ورئيس تشاد، إدريس ديبي، ورئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد. وهذا ثاني اجتماع تستضيفه الكونغو منذ قمة برلين حول ليبيا في  يناير الماضي، وعقد الاجتماع الأول في برازافيل في 30  يناير الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعلن أمس الأربعاء، تعيين ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL»، وذلك حتى تعيين خليفة للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة.

جانب من اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا في الكونغو، 12 مارس 2020. (البعثة الأممية للدعم في ليبيا)
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