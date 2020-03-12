المجلس البلدى سبها يرفع درجة الاستعداد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 10:38 مساء

قرر المجلس البلدى سبها رفع درجة الاستعداد والرصد والاستجابة الى الدرجة القصوى داخل نطاق البلدية بعد وصف منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا وباء عالميا بأنه «جائحة».

وطلب المجلس، في مخاطبة رسمية اليوم الخميس، بـ«تعزيز القدرات والإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة الوباء المنتشر عالميًا».

ودعا الخطاب إلى «التشديد والمتابعة ومراقبة المنافذ البرية والحدودية والجوية وتعزيز أعمال النظافة والصحة العامة، إضافة إلى حصر المهاجرين الغير قانونيين  والوافدين».

وأكد المجلس البلدي سبها ضرورة «رفع درجة التوعية  والتثقيف الصحي عبر كافة وسائل الإعلام المحلية داخل نطاق البلدية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
غوتيريس يعين ستيفاني ويليامز مبعوثا خاصا لليبيا بالوكالة
ليبيا
«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر