المجلس البلدى سبها يرفع درجة الاستعداد لـ«كورونا»

قرر المجلس البلدى سبها رفع درجة الاستعداد والرصد والاستجابة الى الدرجة القصوى داخل نطاق البلدية بعد وصف منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا وباء عالميا بأنه «جائحة».

وطلب المجلس، في مخاطبة رسمية اليوم الخميس، بـ«تعزيز القدرات والإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة الوباء المنتشر عالميًا».

ودعا الخطاب إلى «التشديد والمتابعة ومراقبة المنافذ البرية والحدودية والجوية وتعزيز أعمال النظافة والصحة العامة، إضافة إلى حصر المهاجرين الغير قانونيين والوافدين».

وأكد المجلس البلدي سبها ضرورة «رفع درجة التوعية والتثقيف الصحي عبر كافة وسائل الإعلام المحلية داخل نطاق البلدية».