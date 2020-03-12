الحكومة الموقتة تقرر إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد

شعار الشركة الليبية للبريد الاتصالات وتقنية المعلومات القابضة. (الإنترنت)

أصدرت الحكومة الموقتة، اليوم الخميس، قررًا يحمل رقم «218» لعام 2020، يقضي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد الاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وتنص المادة الأولى من القرار الذي نشرته الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، على إعادة تشكيل الجمعة العمومية للشركة لتتكون من رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، رئيسًا، وعضوية كل من «رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، ووكيل عام وزارة العدل، ووكيل عام وزارة العمل والتأهيل، ووكيل وزارة المالية والتخطيط، ووكيل وزارة الاقتصاد».

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في حين أشارت المادة الثانية من القرار إلى دخول القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدورة، على أن يلغي كل حكم يخالف أحكامه، مطالبة الجهات المعنية بتنفيذه.