الخارجية الروسية تعلن تأجيل اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مخرجات برلين المقرر عقده بروما بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 09:31 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (أرشيفية: الإنترنت)

قال المدير العام للشؤون السياسية والأمن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بإيطاليا، سيباستيانو كاردي، إن بلاده قررت تأجيل اجتماع لجنة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا الذي كان مقررًا عقده في 19 مارس الجاري في العاصمة روما؛ وذلك بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كاردي مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية، ميخائل بوغدانوف، تناول الوضع الحالي في ليبيا، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

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وخلال الاتصال، أكد الطرفان على على أهمية الجهود المنسقة للمجتمع الدولي لتسهيل تسوية سياسية مبكرة للأزمة الليبية.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين احتضنت في 19 يناير الماضي مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية خلص بيانه الختامي إلى 55 نقطة من بينها الالتزام بقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والالتزام بهدنة وقف إطلاق النار المعلنة في 12 يناير بمبادرة روسية تركية.

واليوم الخميس، تخطت الوفيات الناتجة عن فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا، عتبة الألف لتصل إلى 1016 حالة من بين أكثر من 15 ألف إصابة مسجلة، بعد الإعلان اليوم عن  189 حالة وفاة إضافية.

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