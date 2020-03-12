عماري زايد: لا تعليق للدراسة والتنسيق مستمر مع وزارة الصحة للاستجابة للتدابير الوقائية

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عماري زايد. (صفحة الوزارة على فيسبوك).

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عماري زايد، مساء الخميس، استمرار الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها، وأنه لا تعليق لها حتى الآن؛ بسبب التداعيات الصحية في العالم.

ولفت الوزير في بيان إلى التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بشأن متابعة الوضع الصحي بشكله العام، مؤكدًا أن اتخاذ قرار التعليق من عدمه سيكون وفق التقارير الفنية الواردة منهم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي بالخصوص.

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وقال زايد إن سلامة «تلاميذنا وطلابنا مسؤولية وطنية وأخلاقية ومهنية ولن نتراجع عن التعليق إذا تطلب الأمر ذلك»، مشددًا علي مراقبي التعليم ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة باتباع تعليمات الوزارة في كافة الأمور التي تخص العملية التعليمية.

وأكد عماري زايد أن قرار التعليق والإيقاف هو اختصاص أصيل للوزارة وهي تتابع الموقف بكل جدية وحرص، منبهًا السلطات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة بضرورة الالتزام باختصاصاتها التي منحها لها القانون كي لا تربك سير العملية التعليمية.

و في ذات السياق، أعطي الوزير تعليماته للوكيل والإدارات المعنية بضرورة الإعلان عن خطة الوزارة الوقائية والفعلية في حال تطلب الأمر التعليق أو الإيقاف.