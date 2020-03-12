بعد حفتر.. ميركل تطالب السراج بوقف إطلاق النار وتقدم في العملية السياسية

السراج وميركل خلال لقاء في العاصمة الألمانية برلين 19 يناير الماضي. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

قالت الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل شددت على ضرورة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وإحراز تقدم في العملية السياسية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وحسب تصريحات للناطق الحكومي ستيفن سيبرت اليوم الخميس، فقد «تحدثت ميركل والسراج عن الوضع السياسي والعسكري الحالي في الصراع الليبي».

وأضاف « وكما فعلت في محادثتها مع الجنرال خليفة حفتر يوم الثلاثاء، شددت ميركل على الضرورة الملحة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار ، الذي جرى التوصل اليه مؤخرًا تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف مع ممثلي طرفي النزاع».

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وحسب الناطق الرسمي الألماني، فإن ميركل «شددت على الضرورة الملحة لإحراز تقدم في العملية السياسية بما يتماشى مع قرارات مؤتمر برلين».

وقبل يوم واحد من هذه الاتصال الهاتفي، التقت المستشارة الألمانية قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في برلين، وناقشت معه وضع الأزمة الليبية، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما أكد الناطق باسم الحكومة الألمانية.

