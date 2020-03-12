حملة تطوعية للتوعية بـ«كورونا» في مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 05:08 مساء
متطوعون في حملة التوعية بمخاطر «كورونا» في مطار بنينا الدولي 12 مارس 2020. (مطار بنينا الدولي)

نظم مطار بنينا الدولي، أمس الأربعاء، حملة تطوعية توعوية للتعريف بفيروس «كورونا» المستجد وطرق الوقاية منه.

وفق الصفحة الرسمية للمطار، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الحملة قدمتها الإدارة الصحية بالرابطة الوطنية للشباب والتابعة لمجلس النواب، واستهدفت المسافرين والعاملين.

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ووزع المتطوعون عددًا من الكمامات، والقفازات الطبية، والمعقمات، والمطويات الإرشادية لطرق الوقاية من الفيروس داخل المطار. يذكر أن الحملة انطلقت بالتنسيق المسبق بين إدارة المطار والإدارة الصحية بالرابطة.

وحتى الآن، لم تسجل ليبيا أية حالة إصابة بفيروس «كورونا»، حسب تأكيدات كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارتي الصحة في الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق.

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