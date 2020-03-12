«الشرطة القضائية» تعلن انتماء الطبيب القتيل لفرعها في مصراتة

الطبيب القتيل الدكتور عثمان التاجوري. (المستشفى الميداني العاصمة).

أعلن جهاز الشرطة القضائية أن الطبيب الذي قتل رميا بالرصاص على الطريق الساحلي القربوللي في وقت سابق اليوم، ينتمي إلى فرع الجهاز في مصراتة.

وقال الجهاز في بيان، إن «مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بالرماية على زملائنا من فرع جهاز الشرطة القضائية مصراتة تابعين لوحدة الرعاية الصحية بالفرع أثناء قدومهم إلى مدينة طرابلس في مهمة عمل إنسانية بحتة».

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وأشار البيان إلى «استشهاد الدكتور عثمان التاجوري وإصابة زميله الدكتور سليمان معيوف وإصابة بعض أعضاء الجهاز المرافقين لهم».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عملية بركان الغضب مقتل الطبيب وإصابة مرافقه لدى استهداف سيارتهما على الطريق الساحلي القربوللي، متهمة مجموعات «الكاني» المعروفة باللواء السابع بالضلوع في تلك العملية.

ومنذ اندلاع الحرب على العاصمة طرابلس تزايدت وتيرة استهداف الأطقم الطبية، ففي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الصحة مقتل مسعف وتدمير مستشفيين ميدانيين بكامل معداتهما وسيارات الإسعاف بمنطقتي صلاح الدين ووادي الربيع في العاصمة طرابلس، جراء استهدافها من قبل الطيران الحربي والقصف المدفعي.

السيارة التي كانت تقل الطبيب القتيل وزملاءه إلى العاصمة طرابلس. (بركان الغضب)