باشاغا يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني: «نحتاج إلى الدعم من حلفائنا»

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، أنه ألقى كلمة أمام البرلمان البريطاني خلال زيارة إلى العاصمة لندن أمس.

وقال في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحدثنا يوم أمس أمام البرلمان البريطاني عن معركتنا من أجل ليبيا دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون»، وأضاف: «أثنينا على الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في دعمها لنا في تحرير سرت من داعش في العام 2016، وأعربنا عن رغبتنا في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك».

وتابع: «نحتاج إلى الدعم من حلفائنا في المملكة المتحدة أثناء الأزمة الليبية الحالية حتى نتمكن من البناء ومحاربة الإرهاب وضمان مستقبل لليبيا حر ومستقل وسلمي». وأضاف: «نحن نهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصة في مجالي الأمن والتجارة».