صنع الله يدعو العاملين بشركة تموين للنفط للتكاتف خلال أزمة الإغلاقات

صنع الله خلال اجتماع مع رئيس الشركة الوطنية لتموين الحقول النفطية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كافة مصطفى صنع الله العاملين الشركة الوطنية لتموين الحقول النفطية إلى التكاتف وبذل كل ما في وسعهم من أجل ضمان عدم تأثر عمل الشركة بالإغلاقات التي طالت المنشآت النفطية، وخاصّة في شهر رمضان.

واجتمع صنع الله الاثنين مع رئيس لجنة الإدارة بالشركة عبد الجليل العريبي، وذلك لمناقشة مختلف التحديات والمصاعب التي تواجه الشركة ووضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى التطرّق إلى استعدادات الشركة لشهر رمضان المبارك، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعم المؤسسة المتواصل للشركة الوطنية لتموين الحقول النفطية، مشدّدا على ضرورة التزام كافة الموظفين بها بمعايير النظافة الشخصية أثناء قيامهم بعملهم من أجل منع أي انتقال محتمل للفيروسات والجراثيم.

ووفق آخر بيانات صادرة عن مؤسسة النفط فإن الفاقد التراكمي للإنتاج وصل إلى 51 مليون و 365 ألف برميل خلال الفترة من 18 يناير الماضي وحتى 8 مارس الجاري. وأشارت المؤسسة إلى أن الفاقد اليومي بلغ 1.1 مليون برميل يوم الأحد الماضي، عندما نزل الإنتاج إلى مستوى لم يصله من قبل وهو 114.33 ألف برميل.