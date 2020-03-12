شركة الكهرباء: صيانة تسرب غاز في إحدى المحطات

من أعمال صيانة تسرب الغاز بالمحطة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إجراء صيانة لمشكلة تسرب الغاز في محطة 66 /11 ك.ف بدر.

وأوضحت الشركة أن فريقا مشتركا بين إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط وإدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية باشر أعمال الصيانة بالتنسيق مع شركة GE باعتبارها الشركة المصنعة للمعدات، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوهت الشركة، في منشور رسمي، بالعمل على استكمال بعض الأعمال البسيطة لتصبح المحطة جاهزة للشحن، وتسهم في دعم التغذية الكهربائية بالمنطقة.