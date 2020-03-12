درجات الحرارة اليوم الخميس (12 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا نسبيا على مناطق غرب البلاد اليوم الخميس، مشيرًا إلى نشاط الرياح ع بقايا السحب الممطرة على مناطق شرق البلاد.

وحسب النشرةالجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا على أغلب المناطق خلال اليومين المقبلين .

رأس جدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

السماء قليلة السحب مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر خصوصا على المناطق الجبلية. وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ الواحات ـ مراده

بقايا من السحب الممطرة اليوم على بعض مناطق الساحل والجغبوب وجالو مع فرص هطول أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية على منطقة الجغبوب اليوم. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة على بعض المناطق قد تسبب إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و 20 درجة مئوية وبين 12 و15 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر خصوصا على الجفرة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم غد متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و19 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا الجمعة.