«عدل الوفاق» تبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم مؤسسات الإصلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 10:50 صباحا
من اجتماع وزارة العدل مع بعثة الصليب الأحمر 13 مارس 2020. (وزارة العدل)

ناقش اجتماع بين وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بليبيا برامج دعم مؤسسسات الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة الأربعاء نائب منسق الحماية المسئول عن ملف الاحتجاز بالبعثة شادي سيدهم، وفق الصفحة الرسمية لوزارة العدل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع ملف الرعاية الصحية لنزلاء مؤسسسات الإصلاح والتأهيل، وأهمية استمرار التعاون والدعم في هذا المجال. كما بحث الاجتماع دعم مركز الخبرة القضائية من الناحية الفنية و رفع قدرات العاملين بالمركز.

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