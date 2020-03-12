ضبط تشكيل عصابي يسرق منازل النازحين في السواني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 09:23 صباحا
أحد أفراد التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة الأجهزة المنزلية بمنطقة السواني بالعاصمة طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواد المنزلية والكهرومنزلية من منطقة السواني (20 كم جنوب العاصمة طرابلس).

وأوضحت الوزارة، أن قوة العمليات الخاصة «ضبطت المدعو (ا. ع. ع) مواليد 1984، و(ع. ا. ع) مواليد 1988، و(ع. ا. م) مواليد 1993، في الطريق الساحلي أثناء نقلهم المسروقات على متن سيارة كيا بورتر عبر بوابة مسلاته.

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وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «اعتراف المتهمين بسرقة هنقر من منطقة السواني (الرملة) وبعض منازل المواطنين الذين نزحوا من منازلهم بسبب الاشتباكات في محيط العاصمة طرابلس». واحيل المتهمين لمكتب المحامي العام طرابلس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السادس من مارس الماضي، بحث مدير أمن الجفارة عميد ناصر لطيف سبل دعم مركز شرطة السواني والكريمية بالإمكانات الضرورية من آليات وعناصر، لتمكينهم من ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وذلك خلال اجتماع مع قيادات أمنية.

أحد أفراد التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة الأجهزة المنزلية بمنطقة السواني بالعاصمة طرابلس. (وزارة الداخلية)
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