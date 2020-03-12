صيانة وحدتين صحيتين في بلدية سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 08:48 صباحا
وحدة رعاية صحية جرى صيانتها في بلدية سبها. (الصفحة الرسمية للبلدية)

أعلنت بلدية سبها إعادة افتتاح وحدتي رعاية صحية تابعتين لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سبها بعد إتمام عمليات الصيانة فيهما. 

وأشار مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري، إلى افتتاح وحدتي الرعاية الصحية الناصرية بمحلة الناصرية والرعاية الصحية حجارة بمحلة حجارة تم بعد أن قامت منظمة الهجرة الدولية بأعمال الصيانة للوحدتين، عن طريق شركة الآفاق البعيدة للمقاولات العامة.

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ونوه خضري إلى «توفير الاحتياجات عن طريق إدارة الخدمات الصحية سبها وشملت أجهزة تعقيم وعربات مناولة وأسطوانات أكسجين ومستلزمات وأدوات طبية»، حسب الصفحة الرسمية لبلدية سبها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال «كان تنفيذ العمل على درجة كبيرة من الإتقان، ما يدل على حرص واهتمام الجهات المنفذة». ولفت إلى «تكريم مديري الوحدتين على مجهوداتهم، وتقديم شهادة شكر لمنظمة الهجرة الدولية على إنجازها للعمل بشكل صحيح، وأيضا شركة الآفاق البعيدة للمقاولات العامة.

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