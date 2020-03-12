«أمن بنغازي»: ضبط هارب من السجن منذ العام 2011

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 08:21 صباحا
أسلحة ومواد مخدرة مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على عدد من المطلوبين في المدينة، أحدهم هارب من السجن منذ العام 2011. 

وحسب قسم البحث الجنائي بالمديرية، فقد بدأت الخيوط الأولى «لضبط المتهمين عقب ورود معلومات من احد مصادرهم السرية عن تردد شخص من ذوي السوابق ومطلوب على ذمة قضية ولدى الشرطة القضائية على قطعة أرض في منطقة بوهادي».

ونوهت المديرية إلى «ضبط هذا الشخص على متن مركبة خلال دخوله قطعة الأرض التي كان يتردد عليها»، مشيرة إلى «ضبط 4 اشخاص في غرفة بالمكان نفسه، وبحوزتهم قنية بها مواد مُسكرة وآداة للتعاطي المخدرات (كنشة)». وأشارت إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص «حاول اخفاء خمسة اشرطة بها حبوب مخدرة نوع (بترل)»، لافتة إلى «العثور 10 أشرطة (بترل) و(ارتان) في مركبة أحدهم».

اقرأ ايضا: «أمن بنغازي»: ضبط مصنع للمواد المسكرة قرب مسجد في سيدي فرج

وقال بيان المديرية إن «المتهم الأول اعترف بأنه هرب من السجن في عام 2011 ، وعليه حكم غيابي 10شهور»، مضيفا «أن الثاني غفير لقطعة الأرض ونازح من مدينة ترهونة». واعترف المتهم الثالث بحيازة حبوب مهلوسة والاتجار وتعاطيها وتعاطي الخمور، وإحضارها عن طريق الشخص الأول وكذلك من شخص اخر افاد باسمه، وفق البحث الجنائي. وجرى عرض المتهمين على النيابة بعد وضعهم في الحجز القانوني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
البعثة الأوروبية تسلط الضوء على رحلة خمس ليبيات «نحو الحرية في بلد تنخره الحرب»
ليبيا
«التهريب» يفاقم أزمات النفط الليبي
ليبيا
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر