«أمن بنغازي»: ضبط هارب من السجن منذ العام 2011

أسلحة ومواد مخدرة مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، القبض على عدد من المطلوبين في المدينة، أحدهم هارب من السجن منذ العام 2011.

وحسب قسم البحث الجنائي بالمديرية، فقد بدأت الخيوط الأولى «لضبط المتهمين عقب ورود معلومات من احد مصادرهم السرية عن تردد شخص من ذوي السوابق ومطلوب على ذمة قضية ولدى الشرطة القضائية على قطعة أرض في منطقة بوهادي».

ونوهت المديرية إلى «ضبط هذا الشخص على متن مركبة خلال دخوله قطعة الأرض التي كان يتردد عليها»، مشيرة إلى «ضبط 4 اشخاص في غرفة بالمكان نفسه، وبحوزتهم قنية بها مواد مُسكرة وآداة للتعاطي المخدرات (كنشة)». وأشارت إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص «حاول اخفاء خمسة اشرطة بها حبوب مخدرة نوع (بترل)»، لافتة إلى «العثور 10 أشرطة (بترل) و(ارتان) في مركبة أحدهم».

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وقال بيان المديرية إن «المتهم الأول اعترف بأنه هرب من السجن في عام 2011 ، وعليه حكم غيابي 10شهور»، مضيفا «أن الثاني غفير لقطعة الأرض ونازح من مدينة ترهونة». واعترف المتهم الثالث بحيازة حبوب مهلوسة والاتجار وتعاطيها وتعاطي الخمور، وإحضارها عن طريق الشخص الأول وكذلك من شخص اخر افاد باسمه، وفق البحث الجنائي. وجرى عرض المتهمين على النيابة بعد وضعهم في الحجز القانوني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.