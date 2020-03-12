الانتهاء من صيانة مقر جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 12 مارس 2020, 03:12 صباحا
مقر جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد بعد صيانته. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الأربعاء، الانتهاء من صيانة مقر جهاز الإسعاف والطوارئ في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن الإدارة ستتلم المقر من الشركة المنفذة لأعمال الصيانة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أبوالنيران أن هناك ورشة صيانة متكاملة داخل مقر الجهاز سيجري إنشاءها، لأن أعمال الصيانة لسيارات الإسعاف مكلفة جدا خارج الورشة.

وأضاف أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية تعهدت بتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها جهاز الإسعاف والطوارئ ببني وليد لتقديم خدماته للمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
البعثة الأوروبية تسلط الضوء على رحلة خمس ليبيات «نحو الحرية في بلد تنخره الحرب»
ليبيا
«التهريب» يفاقم أزمات النفط الليبي
ليبيا
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر