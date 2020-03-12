الانتهاء من صيانة مقر جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد

مقر جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد بعد صيانته. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الأربعاء، الانتهاء من صيانة مقر جهاز الإسعاف والطوارئ في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن الإدارة ستتلم المقر من الشركة المنفذة لأعمال الصيانة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أبوالنيران أن هناك ورشة صيانة متكاملة داخل مقر الجهاز سيجري إنشاءها، لأن أعمال الصيانة لسيارات الإسعاف مكلفة جدا خارج الورشة.

وأضاف أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية تعهدت بتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها جهاز الإسعاف والطوارئ ببني وليد لتقديم خدماته للمواطنين.