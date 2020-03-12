«الأزمة الليبية» محور مباحثات وزير الخارجية المصري في بروكسل وباريس

وزير الخارجية المصري سامح شكري، (أرشيفية: الإنترنت:)

توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الأربعاء، إلى بروكسل، في مستهل جولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا من المقرر أن تتصدر أجندة مباحثاته خلالها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، في بيان، إن شكري سيستعرض خلال لقاءاته المختلفة رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية، وآخر مستجدات ملف سد النهضة.

اقرأ أيضا سامح شكري: الأزمة الليبية تصاعدت بشكل ملحوظ

ومن المقرر أن يعقد شكري لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ لبحث تطورات علاقات التعاون، وسُبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، حسب البيان.

كما يبحث شكري في فرنسا مع كبار المسئولين، آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.