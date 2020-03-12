رئيس مجلس الأمة الجزائري: حريصون على تمكين الليبيين من تخطي الصعوبات دون أي تدخل أجنبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 12 مارس 2020, 01:47 صباحا
خالد المشري (يسار) خلال لقائه مع رئيس مجلس الأمة الجزائري، 11 مارس 2020. (مجلس الدولة)

قال رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة، صالح قوجيل، إن بلاده تسعى لـ«تمكين الشعب الليبي من تخطي الصعوبات الراهنة بالاعتماد على قدرات أبنائه دون أي تدخل أجنبي»، وذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد الـمشري بالجزائر العاصمة، مساء الأربعاء.

وأضاف قوجيل أن ما تبذله الجزائر لحل الأزمة الليبية يتأسس «على مبدأ حرص الجزائر على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين» وفق ما نقل بيان صادر عن مجلس الأمة الجزائري.

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من جانبه، أثنى المشري على «مواقف الجزائر الثابتة» من الأزمة الليبية، مجددًا ثقته في مجهودات الرئيس عبدالمجيد تبون لـ«تمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى توافق يفضي إلى إيجاد حل سياسي» لهذه الأزمة، بما يضمن وحدة ليبيا والشعب الليبي، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.

ووصل المشري صباح الأربعاء إلى الجزائر في زيارة رسمية ألتقى خلالها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم؛ لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدور الجزائري لدعم الاستقرار فيها.

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