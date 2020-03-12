غوتيريس يعين ستيفاني ويليامز مبعوثة خاصة لليبيا بالوكالة

ستيفاني ويليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت متأخر الأربعاء، تعيين ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL» وذلك حتى تعيين خليفة للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة، وذلك وفق تصريح مسؤولة قسم المعلومات بديوان رئاسة حكومة الوفاق، وافية سيف النصر، إلى «بوابة الوسط».

واستقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في 2 مارس الجاري، مرجعًا ذلك إلى شعوره بالإجهاد، واضعًا حدًا لمهمته التي بدأت في منتصف العام 2017، علمًا أن مهمته في ليبيا كان المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.

وتتمتع ويليامز بخبرة تزيد عن 24 عامًا في الشؤون الحكومية والدولية، وعملت نائبة للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ العام 2018، كما تقلدت مناصب دبلوماسية عدة في البعثات الأميركية في العراق (2016-2017)، والأردن (2013-2015) والبحرين (2010-2013)، وفي السفارات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان.