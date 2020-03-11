ضبط كمية من مخدر الحشيش غرب طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 11 مارس 2020, 11:53 مساء
كمية المخدرات التي جرى ضبطها، 11 مارس 2020. (الإنترنت)

أعلن قسم البحث الجنائي في طبرق عن ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمدخل الغربي للمدينة، صباح اليوم الأربعاء، على ما أفاد المكتب الإعلامي للجهاز.

وأوضح المكتب الإعلامي لقسم البحث الجنائي طبرق أن معلومات وردت للجهاز من مصادره الخاصة تفيد بوجود كمية من مخدر الحشيش بأحد أحياء المدينة.

اقرأ أيضا الجهات الأمنية في طبرق تعدم 10 طن من مخدر الحشيش

وأضاف أنه جرى إعداد كمين محكم عند المدخل الغربي لمدينة طبرق وتحديد التمركز الأمني بوادي السهل وتم ضبط الكمية بالكامل التي تقدر بنحو 10 كلغ كم مخدر الحشيش.

وأكد المكتب الإعلامي لقسم البحث الجنائي بطبرق إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد التحقيق وإتمام كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد في معركة دوري الأبطال.. الأربعاء
رياضة عالمية
تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
رئيس جنوب أفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أفريقيا.. ويقبل دعوة ...
ليبيا
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر