ضبط كمية من مخدر الحشيش غرب طبرق

كمية المخدرات التي جرى ضبطها، 11 مارس 2020. (الإنترنت)

أعلن قسم البحث الجنائي في طبرق عن ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمدخل الغربي للمدينة، صباح اليوم الأربعاء، على ما أفاد المكتب الإعلامي للجهاز.

وأوضح المكتب الإعلامي لقسم البحث الجنائي طبرق أن معلومات وردت للجهاز من مصادره الخاصة تفيد بوجود كمية من مخدر الحشيش بأحد أحياء المدينة.

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وأضاف أنه جرى إعداد كمين محكم عند المدخل الغربي لمدينة طبرق وتحديد التمركز الأمني بوادي السهل وتم ضبط الكمية بالكامل التي تقدر بنحو 10 كلغ كم مخدر الحشيش.

وأكد المكتب الإعلامي لقسم البحث الجنائي بطبرق إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد التحقيق وإتمام كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهاز.