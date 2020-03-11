منتدى الحوار النسوي يناقش دعم المرأة بالقطاع الجمركي

النائبة ربيعة أبو راص (يمين) خلال اجتماعها مع رئيسة مكتب تمكين المرأة بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية، 11 مارس 2020. (مجلس النواب)

بحثت النائبة ربيعة أبو راص، رئيسة وحدة «دعم وتمكين المرأة» بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مع رئيسة مكتب تمكين المرأة بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية، نادية راشد، آليات دعم المرأة بالقطاع الجمركي من ناحية التدريب والتطوير، وذلك في إطار مشاورات منتدى الحوار النسوي لعملية السلام الليبي.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بديوان مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس، إلى سبل مساعدة المرأة في تطوير وظيفتها والارتقاء بها، واتفق الطرفان على عقد لقاء موسع مع موظفات القطاع الجمركي لتبادل الآراء والأفكار حول عدة موضوعات متعلقة بذات الشأن، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

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يشار إلى أن الجلسات التشاورية لمنتدى الحوار النسوي انطلقت في 1 مارس الجاري، وتجرى هذه المشاورات مع طيف واسع من مكونات المرأة الليبية تحت شعار «دور المرأة رأيها وموقفها». وتهدف هذه الجلسات إلى الخروج بموقف موحد يدعم السلام والاستقرار الدائم للبلاد، وتستمر طوال شهر مارس، برعاية مجلس النواب المنعقد في طرابلس.