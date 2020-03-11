شراكة دولية لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة بالجنوب الليبي

السفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين (يمين) خلال توقيع الشراكة مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، 11 مارس 2020. (صندوق الأمم المتحدة).

وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، اليوم الأربعاء، مع السفارة الفرنسية في ليبيا، مبادرة شراكة تهدف إلى تعزيز حصول النساء والأطفال حديثي الولادة في الجنوب الليبي على الرعاية الصحية.

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بيرانجير بويل-يوسفي في بيان، إن ضمان الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية في المناطق النائية بالجنوب الليبي سيساهم بشكل مباشر في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، لافتة إلى أن ذلك أمر ضروري لتحسين رفاه الأسرة والمجتمع.

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وجددت يوسفي تأكيد صندوق الأمم المتحدة للسكان مسؤوليته في قيادة جهود الأمم المتحدة في تعزيز وصول النساء إلى خدمات الصحة الإنجابية وضمان حقوقهم الإنجابية.