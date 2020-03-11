المشري يبحث مع بوقادوم الدور الجزائري لدعم الاستقرار في ليبيا

المشري (يسار) خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، 11 مارس 2020. (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال زيارته للجزائر، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدور الجزائري لدعم الاستقرار فيها.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن الطرفين أكد رفضهم جميع التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا، وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد، كما جددوا رفضهم الحلول العسكرية للأزمة الليبية.

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ووصل صباح اليوم المشري والوفد المرافق له إلى مطار الهواري بومدين الدولي في زيارة رسمية للجزائر، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الأمة مليك خذيري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، رشيد عاشور، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالجزائر محمد الجليدي وأعضاء من السفارة.

واجتمع المشري ونائبه الثاني فوزي العقاب، فور وصولهما إلى الجزائر مع رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قويجل، بحضور عدد من أعضاء المجلس بالجزائر العاصمة، وبحث الطرفان سبل إيجاد حلول للأزمة الليبية.