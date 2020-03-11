انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم المكتبات والمعلومات بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 11 مارس 2020, 08:51 مساء
المؤتمر العلمي الأول لقسم المكتبات بجامعة طبرق. (الإنترنت)

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق دار السلام في طبرق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم المكتبات والمعلومات والتوثيق بجامعة طبرق.

وقال رئيس قسم المكتبات ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وائل محمد لـ«بوابة الوسط» إن المؤتمر يقام تحت عنوان «الإسهام المعرفي والتطبيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخصص المكتبات والمعلومات» بحضور أكثر من 35 مشاركا من مختلف الجامعات الليبية.

وأضاف محمد أن من أهداف المؤتمر التعريف بتخصص المكتبات والمعلومات وتبيان علاقته بالعلوم الأخرى وتسليط الضوء على الطبيعية التكنولوجية المتجددة لتخصص المكتبات والمعلومات وتوسيع دائرة الفهم العام لتخصص المكتبات والمعلومات وإبراز دوره الحضاري والمستقبلي بالإسهام في التنمية المجتمعية.

وأشار رئيس قسم المكتبات بجامعة طبرق إلى أن المؤتمر سيقدم مقترحات وحلولا من شأنها الرفع من مستوى توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال المكتبات والمعلومات.

وحضر افتتاح المؤتمر رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وعدد من عمداء الكليات بجامعة طبرق وطلاب قسم المكتبات بالجامعة.

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