ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة منازل النازحين بمنطقة السواني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 09:10 مساء
عضو بالتشكيل العصابي الذي امتهن سرق منازل النازحين بمنطقة السواني، 11 مارس 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المواد المنزلية والكهرومنزلية في منطقة السواني (25 كلم جنوب العاصمة طرابلس) من منازل مواطنين نزحوا بسبب «حرب العاصمة».

ويتكون التشكيل العصابي من ثلاثة أشخاص هم «أ. ع. ع» مواليد 1984، و«ع. أ. ع» مواليد 1988، و«ع. أ. م» مواليد 1993، وألقى أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة القبض عليهم في الطريق الساحلي أثناء نقلهم مسروقات على متن سيارة «كيا بورتر» عبر بوابة مسلاتة، وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية.

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واعترف المتهمون خلال التحقيق معهم بامتهانهم السرقة في منطقة السواني «الرملة»، واستهدافهم منازل مواطنين نزحوا بسبب الاشتباكات في محيط العاصمة، لتتقرر إحالتهم لمكتب المحامي العام في طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عضو بالتشكيل العصابي الذي امتهن سرق منازل النازحين بمنطقة السواني، 11 مارس 2020. (داخلية الوفاق)
عضو بالتشكيل العصابي الذي امتهن سرق منازل النازحين بمنطقة السواني، 11 مارس 2020. (داخلية الوفاق)
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