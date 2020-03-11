ميناء بنغازي يستقبل سفينتي شحن تحويان بضائع وسلعا مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 08:45 مساء
جانب من الحاويات السلعية التي استقبلها ميناء بنغازي، 11 مارس 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، سفينتي شحن تحويان بضائع وسلع مختلفة إلى جانب 7 آلاف طن أسمنت.

وقال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، إن سفينة نقل الحاويات «شارلي» الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 199 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة منها مواد غذائية منوعة، إلى جانب 17 حاوية مبردة تحوي جبن وألبان وحليب، حسب بيان منشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك»

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كما حوت شحنة السفينة 23 حاوية صوامع وملحقاتها، ومكملات أعلاف، وثلاجات عرض وأثاثا وسجادا وملابس وأحذية ومواد ألومنيوم ومواد كهربائية وصحية ومنزلية، وقطع غيار شاحنات، 

واستقبل الميناء السفينة أيضًا «فرح برنسيس» الوكيل الملاحي لشركة «النيل» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7000 طن من مادة الأسمنت «أكياس».

جانب من الحاويات السلعية التي استقبلها ميناء بنغازي، 11 مارس 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)
7 آلاف طن أسمنت استقبلها ميناء بنغازي، 11 مارس 2020. (صفحة الميناء بموقع فيسبوك)
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