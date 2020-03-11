بلدية سرت تناقش مع منظمات دولية تنفيذ مشروعات لشباب المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 11 مارس 2020, 08:30 مساء
مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، اليوم الأربعاء، مع ممثلي منظمة «مسارات» للسلام والتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، آلية تنفيد مشروعات لشباب المدينة إلى جانب العمل على رفع كفاءتهم عبر تنظيم دورة تدريبية موسعة يشارك فيها أكثر من 75 متدربًا ومتدربة فى مختلف المجالات الإدارية.

كما تطرق الاجتماع الذي عُـقد بديوان بلدية سرت، إلى سبل بناء هيكلية المشروعات الصغرى والمتوسطة، وحاضنات الأعمال للشباب بدعم من الصندوق الدولى للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونسيف، حسب تصريح مدير مكتب التخطيط بسرت، المهندس عمار العباني إلى «بوابة الوسط».

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وقال العباني إن رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أكد خلال اللقاء دعم البلدية أنشطة تلك المنظمات بما يخدم الاستقرار المجتمعي بالمدينة، فيما أوضحت ممثلة منظمة «مسارات» أن منظمتها تهدف إلى بناء القدرات لموظفي القطاعات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.

وأكد العباني أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية وضرورة التأكيد على إدماج المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشددًا على استمرارية العمل مع المنظمات الدولية للاستفادة منها وفق رؤية البلدية بالخصوص.

وشارك بالاجتماع مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، ومدير مكتب عميد البلدية المهندس عمار العباني، وأمين سر المجلس التسييري للبلدية يونس محمد علي، إلى جانب منسق ملف منظمة «مسارات» للسلام والتنمية بسرت.

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