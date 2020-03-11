انخفاض الدولار في ختام تداولات السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار بفارق 20 قرشا في ختام تداولات السوق الموازية اليوم الخميس.

وهبطت العملة الاميركية إلى 4.60 دينار مقابل 4.80 دينار في مستهل تعاملات اليوم، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو بفارق 22 قرشا في ختام التداولات إلى 5.15 دينار مقابل 5.37 دينار في مستهل التعاملات، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار مقابل 6.16 دينار في المستهل بفارق 74 قرشا.

وانخفض الدينار التونسي إلى 1.64 دينار مقابل 1.70 دينار في المستهل بفارق 6 قروش، في حين تراجعت الليرة التركية إلى 0.74 دينار مقابل 0.77 دينار بفارق 3 قروش.

