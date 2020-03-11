السفارة الليبية بالقاهرة «تنصح» رعاياها بعدم مغادرة منازلهم الخميس لسوء الأحوال الجوية

شعار السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة. (أرشيفة: الإنترنت)

نصحت السفارة الليبية بالقاهرة الجالية المقيمة بجمهورية مصر العربية بـ«عدم مغادرة منازلهم الخميس لسوء الأحوال الجوية».

وأصدر القسم القنصلي بالسفارة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» مساء الأربعاء بيانا نصح فيه «كافة المواطنين الليبيين والليبيات المقيمين على الأراضي المصرية، بعدم الخروج من بيوتهم غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية».

وأشار القسم القنصلي بالسفارة الليبية بالقاهرة إلى أن غدا الخميس هو «يوم عطلة رسمية بحسب ما قررته السلطات المصرية»، كما كرر القسم القنصلي التنويه بـ«الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتقيد بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا».

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق الأربعاء أن «غدا الخميس إجازة للمدارس وللعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب توقعات الطقس السيىء».

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وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن «البلاد تتعرض لحالة عدم استقرار ‏شديدة فى الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة».

ونصحت وزارة البيئة المصرية «المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة».‏