تركيا: الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حاليا 120 مليار دولار.. والصادرات 3 مليارات دولار

رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قارانفيل. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قارانفيل، إنه من المتوقع وصول إجمالي صادرات بلاده إلى ليبيا لنحو ثلاثة مليارات دولار خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حاليا، قرابة 120 مليار دولار، على رأسها قطاع المقاولات.

وأضاف قارانفيل أن صادرات تركيا إلى ليبيا سجلت أعلى حجم في العام 2012 بتجاوزها ملياري دولار، مشيرا إلى انخفاض حجم الصادرات بعد ذلك بسبب الأزمات الداخلية، وفق تصريحاته لوكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، اليوم الأربعاء.

ويبلغ متوسط حجم الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حاليا، قرابة 120 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.

ومجلس الأعمال التركي الليبي يتبع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وقد أكد رئيسه أنه يمكن بفضل الاتفاقات الموقعة أخيرا مع حكومة الوفاق أن يكون العام الجاري شاهدا على ارتفاع في حجم الصادرات لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار بزيادة 50% على أساس سنوي.

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صادرات تركية

ومن أبرز المنتجات التي تصدرها تركيا إلى ليبيا، هي: مستلزمات المجوهرات والأثاث ولحوم الدجاج والسجاد ومنتجات الحديد والصلب، وغيرها، حسب قارانفيل، مشيرا إلى أن المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أول مشاريعهم الخارجية في ليبيا، لكن مشاريعهم البالغة 19 مليار دولار لم تكتمل بسبب الصعوبات التي واجهوها.

وتابع: لهؤلاء المقاولين في الوقت الحالي ما مجموعه أربعة مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، من قبيل دفعات مالية، وضمانات، وآلات ومعدات وغيرها من الأضرار، وقد تم عقد اجتماعات لحل مسألة هذه المستحقات، والاتفاق على القيام بمشاريع جديدة وتحديد خارطة الطريق في قطاع المقاولات، ونتوقع تقدما في حل المشكلات التجارية القائمة في قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك طلبا في ليبيا على منتجات الألمنيوم والغذاء والأثاث ومجالات تعبئة وتغليف الشاي، وتجميع الأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، والأدوية، وتجميع المولدات، وإعادة تدوير الإطارات، وإدارة الموانئ، والمنتجات المعدنية، وعشرات القطاعات الأخرى.