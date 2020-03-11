حريق في محطة كهرباء الهيرة للمرة الثالثة

حريق في محطة كهرباء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

تعرضت محطة كهرباء الهيرة جهد 11/ 30 كيلو فولت، لحريق نتيجة عمل تخريب وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حسب الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان اليوم، الأربعاء، إنها تكبدت خسائر جسيمة، بالإضافة إلى ضياع عاملي الوقت والجهد لإزالة مخلفات الحريق والصيانة والتركيبات الجديدة والعمل على إعادة المحطة لوضعها الطبيعي متى توافرت الظروف والإمكانات اللازمة.

وتعد محطة الهيرة من المحطات الحديثة التي تم تركيبها أخيرا لتحسين الجهد في المنطقة، وفق الشركة، التي ناشدت جميع الجهات الاعتبارية ضرورة حماية مكونات الشبكة الكهربائية من التعديات المتكررة.