ميركل تلتقي حفتر وتشدد على وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:50 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتحدث أمام البرلمان في برلين، 18 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وناقشت معه وضع الأزمة الليبية، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما أكد الناطق باسم الحكومة الألمانية.

وقالت ميركل خلال اللقاء إنه «لا يمكن حل النزاع عسكريا، ولهذا السبب من الضروري العمل على وقف إطلاق النار وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية وفقا لقرارات مؤتمر برلين».

جاء ذلك في بيان مقتضب نقله مركز الإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء.

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كان المشير خليفة حفتر التقى الاثنين الماضي، في باريس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه «للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية»، حسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة.

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