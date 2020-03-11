«صحة الموقتة»: لدينا شجاعة الإعلان عن أي إصابة بفيروس كورونا

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب، إن الوزارة لديها شجاعة الإعلان عن أي إصابة بفيروس كورونا لو سجلت في ليبيا.

وأشار إلى أن الوزارة دعمت كل المنافذ البرية والبحرية والجوية والنفطية في ليبيا بكل ما يلزم حسب الإمكانات المتاحة لمواجهة الفيروس، خصوصا توفير الكواشف الحرارية، وتدريب الفرق المتخصصة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأضاف أن المركز الوطني للأمراض السارية هو الذي يتابع بشكل مباشر كل نقاط المراقبة الدولية للأمراض في جميع المنافذ.

وحتى الآن، لم تسجل ليبيا أية حالة إصابة بفيروس كورونا، حسب تأكيدات كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارتي الصحة في الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق.