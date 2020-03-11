السفير الأميركي يلتقي السراج.. ويرفض «الهدنة الهشة» واستمرار تعطيل إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:24 مساء
السفير الأميركي في لقائه مع السراج. (صفحة السفارة الأميركية بفيسبوك).

التقى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في بريتوريا بجنوب أفريقيا، وناقشا الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، إذ أكد السفير قلقه من «الهدنة الهشة» في حرب طرابلس، واستمرار إغلاق حقول النفط.

وقالت السفارة الأميركية في بيان اليوم الأربعاء إن نورلاند وجه الشكر إلى حكومة الوفاق على «مشاركتها الجادة في الحوارات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تقودها ليبيا برعاية الأمم المتحدة».

كما أكد السفير، خلال الاجتماع، «قلقه العميق إزاء الهدنة الهشّة حول طرابلس، والإغلاق المستمر لإنتاج النفط، واستمرار تهجير العائلات الليبية بسبب القصف المستمر للمناطق المدنية والبنية التحتية».

الاجتماع هو الرابع للسفير نورلاند مع السراج منذ تولّي السفير مهامه في شهر أغسطس من العام الماضي.

اقرأ أيضا:  واشنطن تؤكد رغبتها في العمل مع جنوب أفريقيا لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

وفي اجتماع منفصل مع مسؤولين من جنوب أفريقيا، أكد السفير نورلاند رغبة الولايات المتحدة في العمل مع جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لدعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت السفارة إن جنوب أفريقيا الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي أكدت التزامها بـ«إنهاء النزاعات في القارة الأفريقية، في إطار إسكات الأسلحة».

وفي محادثاته مع السراج ومسؤولي جنوب أفريقيا، أكد نورلاند رؤية الولايات المتحدة المتمثلة في «ليبيا ذات سيادة وخالية من التدخلات الخارجية».

كما حذر من أن الصراع الحالي يهدد بتأجيج الأوضاع في أجزاء أخرى من أفريقيا بالإضافة إلى منطقة شرق البحر المتوسط.، واعدا باستمرار بلاده في «دعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي بتحقيق رغبته في حكم ديمقراطي شامل لا يُقصي أحدا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلوث الهواء يقلل عمر الإنسان 3 سنوات