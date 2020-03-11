إغلاق مركز طبي في بنغازي نتيجة الإهمال والعمل بإذن مزاولة منتهي الصلاحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:03 مساء
أدوات مهملة في مركز البشائر الطبي الذي تقرر إغلاقه في بنغازي. (الإنترنت).

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي إغلاق مركز «البشائر» الطبي في منطقة البركة، نتيجة الإهمال والعمل بإذن مزاولة منتهي الصلاحية، وعدم توافر معايير تسمح له بالعمل الصحي.

قامت اللجنة المُشكلة بقرار رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بإغلاق المركز الذي كان يعمل بآليات ولوائح غير قانونية، إذ إنه يعمل بإذن مزاولة منتهي الصلاحية، ويمتهن العمليات القيصرية دون وجود عناية خاصة ومشددة في حالة الطوارئ، حسبما جاء في بيان للجهاز أمس الثلاثاء.

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كما لاحظت اللجنة أن غرفة العمليات بالمركز غير مطابقة للشروط الصحية أو الطبية، بالإضافة إلى أن جدرانها متآكلة، بينما مخازن المركز تنعدم بها التهوية، والمغسلة المخصصة لأغطية الأسرة والوسادات تُعد غير صحية من حيث الجودة والنظافة.

كذلك، تنتشر الروائح الكريهة والصرف الصحي وسوء حالة المطبخ الخاص بالنزلاء، مما يجعل الأطعمة عُرضة للجراثيم والميكروبات والتي تتسبب في الأمراض.

ووجهت اللجنة المسؤولين بالمركز بالإغلاق بعد التأكد من خروج آخر حالة، وتمت مطالبة إدارة المستشفى بكشوفات لأسعار الخدمات الطبية المقدمة.

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