أسعار العملات في السوق الموازية اليوم الأربعاء 11 مارس 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 12:31 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، إلى 4.80 دينار، بفارق قرش واحد عن السعر الذي سجله أمس الثلاثاء؛ بينما استقرت أسعار صرف عدد من العملات الدولية الأخرى، الأكثر تداولا.

وبقيت أسعار صرف العملات البريطانية والأوروبية والتركية والتونسية كما هي ولم تشهد أي تغيير عما أغلقت عليه في السوق أمس.

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وسجل الجنيه الاسترليني 6.16 دينار، واليورو 5.37 دينار. كما بلغت الليرة التركية 0.77 دينار، والدينار التونسي 1.70 دينار، حسب متداولين وتجار.

وزادت العملة الأميركية 14 قرشا في منتصف تعاملات الثلاثاء لتبلغ خمسة دنانير، قبل أن تغلق على 4.79 دينار في السوق الموازية.

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