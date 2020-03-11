اجتماع في وزارة العدل لمناقشة اتفاقية حظر تغيير البيئة لأغراض عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 10:09 صباحا
جانب من اجتماع مناقشة عدد من الاتفاقات الدولية بوزارة العدل، 10 مارس 2020 (الإنترنت).

عقدت كل من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، اجتماعا بوزارة العدل لمناقشة آلية التنسيق والعمل في موضوعات من بينها اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغير البيئة لأغراض عسكرية.

كما ناقش الاجتماع اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.

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وحضر الاجتماع الذي عقد أمس، الثلاثاء، بمقر إدارة العلاقات بوزارة العدل، تم التوصل إلى إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنتين لوضع آليات للعمل المشترك خلال أسبوعين.

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