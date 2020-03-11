«لجنة نقل الاختصاصات» تُفعل لجان حصر الموظفين والأصول في 6 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:40 صباحا
اجتماع لجنة نقل اختصاص قطاع الاقتصاد والصناعة، 10 مارس 2020. (المجلس الأعلى للإدارة المحلية)

خلص الاجتماع الدوري الرابع للعام الجاري 2020، للجنة الفنية المكلفة من حكومة الوفاق لنقل الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة المحلية من وزارة الاقتصاد والصناعة إلى البلديات، إلى الاتفاق على تفعيل ومتابعة عمل لجان حصر الموظفين والأصول الثابتة والمنقولة لبلديات سبها، ووادي البوانيس، ووادي الآجال، ومرزق، ووادي الشاطئ، وغات.

وعُقد الاجتماع أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، وذلك بحضور رئيس اللجنة، مصطفى المجذوب، وأعضاء اللجنة وهم «أنور شلوف، بشير السباعي، فرحات توسة، عبدالصمد مقازي، طلال المبروك ، طه شعبان، باسم الزائدي» إلى جانب  مقرر اللجنة عضو الأمانة العامة، خطاب خالد خطاب، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس الأعلى للإدارة المحلية بموقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن هذه اللجنة شُكلت بقرار من رئيس اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية الدكتور محمد عماري زايد، بهدف التحضير لنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى البلديات. 

وفي 20 نوفمبر الماضي، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها، حيث بحثت كيفية حصر الموظفين العاملين بالوحدات التنظيمية المراد نقلها، والوثائق والملفات الفنية، والأصول الثابتة والمنقولة، والمشروعات المتعلقة بها.

اجتماع لجنة نقل اختصاص قطاع الاقتصاد والصناعة، 10 مارس 2020. (المجلس الأعلى للإدارة المحلية)
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