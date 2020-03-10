إيقاف الدراسة بكافة المدارس الليبية في تونس اعتبارا من الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 11:58 مساء
صور تعبيرية عن فيروس «كورونا» المستجد.

أعلنت الملحقية الأكاديمية بالسفارة الليبية بتونس، اليوم الثلاثاء، إيفاف الدراسة بكافة المدارس الليبية في تونس اعتبارًا من غد الإربعاء، دون أن تحدد مدة الإيقاف.

وأوضحت رسالة وجهتها الملحقية الأكاديمية بالسفارة لخمس مدارس ليبية في العاصمة تونس وصفاقس والحمامات، أن هذا الإجراء يأتي للمحافظة على سلامة الطلاب من فيروس «كورونا» المستجد، بعد تسجيل تونس خمس إصابات بالفيروس.

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وأرجعت الأكاديمية قرارها إلى الإجراء الذي اتخذته الحكومة التونسية أمس الإثنين، بتقديم العطلة المدرسية اعتبارًا من الخميس القادم، وأشارت إلى أن القرار يتوافق مع قرار مدير إدارة التعليم الخاص في ليبيا بشأن اتخاذ الإحراءات اللازمة لتوعية الطلاب لإرشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس «كورونا».

والثلاثاء، قررت السلطات التونسية تعليق الدراسة بالمراحل التعليمية كافة بدءًا من الخميس المقبل، كما قررت تقليص الرحلات نحو مارسيليا الفرنسية إلى رحلة واحدة أسبوعيًا، وخفض الرحلات الجوية مع إيطاليا باستثناء روما إلى 3 فقط بدل 14 يوميًا، في محاولة لمواجهة خطر تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.

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