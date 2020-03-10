«داخلية الوفاق» تشكل لجنة لحصر الجالية الليبية في تونس

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (وزارة الداخلية)

قرر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تشكيل لجنة برئاسة العميد عبدالحميد عبدالعظيم الغزالي، رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، لحصر ومتابعة الجالية الليبية في تونس.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن اللجنة تضم في عضويتها المندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس، عميد إبراهيم الصادق البوعيسي، والمقدم أحمد جمعة علي فاروق، من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وفؤاد عبدالوهاب الجيلاني المهدوي، من مصلحة الأحوال المدنية، وكل من محمد محمد خليفة البنداق، ومحمد مصباح أحنيش وغيث علي زائد.

فيما ستتولى اللجنة أيضا، تسهيل الإجراءات للراغبين من الجالية في العودة لأرض الوطن.