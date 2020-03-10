منظمة الصحة العالمية: أكثر من 200 ألف امرأة ليبية تحتاج لمساعدة إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 10:16 مساء
نساء ليبيات يتلقين الدعم من منظمة الصحة العالمية, (الإنترنت)

قالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إن أكثر من 200 ألف امرأة ليبية في سن الإنجاب، ومن المحتمل أن نحو 10% منهن حوامل، بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وحسب بيان للمنظمة اليوم، فإن هذا العدد يشمل النازحات داخليا والعائدات والمهاجرات واللاجئات، وفقًا لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية للعام 2020 في ليبيا.

وافتتحت أمس المنظمة، مركزًا لعمليات الطوارئ الصحية في بنغازي، وقررت تسخير إمكاناته للقيام بفحوصات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقال منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور سند المجبري، في تصريحات تلفزيونية، إن عملية افتتاح المركز التابع لمركز بنغازي الطبي جرت، الأحد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مقدم من المنظمة الدولية، بالتعاون مع السلطات المحلية.

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