ليبيا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 10:07 مساء
مقر وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، معتبرة أنها عمل إرهابي يستهدف زعزعة ما وصل إليه السودان الشقيق من أمن واستقرار.

وشددت الوزارة في بيان اليوم، أن محاولة اغتيال حمدوك، تمثل «محاولة بائسة» لعرقلة الجهود المبذولة من الحكومة السودانية للمضي قدما في تحقيق الانتقال السياسي المنشود، واستكمال مختلف الاستحقاقات ضمن متطلبات المرحلة الانتقالية.

وأكدت الوزارة موقف دولة ليبيا الثابت في دعم وحدة وسيادة وأمن السودان وسلامة أراضيه، لتحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق.

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته

ونجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين، من اعتداء «إرهابي» إثر تفجير استهدف موكبه في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أعلنت الحكومة السودانية ومسؤولون.

وطمأن رئيس الوزراء حمدوك على «تويتر» السودانيين بأنه بخير وواصل ترؤس اجتماعاته.

وكتب علي بخيت مدير مكتب حمدوك على «فيسبوك» إن انفجارًا وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء، لكن لم يصب أحد، وفق «فرانس برس».

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