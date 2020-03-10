بلدية بنغازي تبحث الخارطة الاستثمارية مع هيئة تشجيع الاستثمار في المدينة

رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، مع مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار, 10 مارس 2020 (بلدية بنغازي)

بحث رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، مع مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، الخارطة الاستثمارية المعدة من قبل البلدية.

وحسب بيان للبلدية اليوم، فإن الاجتماع حضره رئيس مركز خدمات المستثمرين ومدير إدارة المتابعة بالهيئة بحضور مدير المرصد الحضري.

وتابع أن الاجتماع شهد الاتفاق على تجهيز وتحديد كل فرصة استثمارية متاحة على حدة، لتكون لها دراسة متكاملة متضمنة المستندات المطلوبة والمواصفات والمعايير والاشتراطات الواجب توفرها وكل الرسومات والخرائط، وبالتالي الشروع في عرضها في عطاءات عامة للمستثمرين.