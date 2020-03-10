تشكيل لجنة للتعاون القضائي بين ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 09:40 مساء
محمد لملوم (يمين) خلال لقائه القنصل التونسي في طرابلس، 10 مارس 2020. (وزارة العدل بحكومة الوفاق)

اتفق وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع قنصل تونس بطرابلس، توفيق القاسم، على تشكيل لجنة تعني بالتعاون القضائي بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على ضرورة تحديث قنوات التواصل بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الجوانب القضائية والأمنية وأسماء المشتبه بهم في منظومة الجوازات، إلى جانب البطء في تنفيذ الإنابات القضائية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك».

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وخلال اللقاء الذي حضره مستشار الشؤون الخارجية بالقنصلية ومدير إدارة الشؤون الخارجية بالقنصلية ومدير المكتب القانوني، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، أكد لملوم ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى الحاجة إلى خلق آلية للتواصل بين الجانبين للتغلب على غياب التنسيق الأمني والقضائي والتواصل بين الأجهزة.

وقال القنصل التونسي إن هذه الزيارة تأتي لبحث آفاق التعاون بين البلدين، وبناء وتطوير العلاقات الثنائية على أسس متينة خصوصا في مجال العدل والقضاء.

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