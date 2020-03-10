المصرف المركزي بالبيضاء ينظم ندوة حول أثر عزوف المصارف عن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

ندوة علمية نظمها المصرف المركزي في البيضاء، حول أثر عزوف المصارف التجارية عن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة, 10 مارس 2020 (المركزي بالبيضاء)

نظم المصرف المركزي في البيضاء، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية حول أثر عزوف المصارف التجارية عن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، بحضور المحافظ علي الحبري، ومدير إدارة مخاطر السوق بالبنك العربي الدولي وخبير المخاطر المصرفية، محمد مصطفى.

وحسب بيان للمصرف اليوم، تطرق المشاركون بالندوة التي أقيمت بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمصرف بمدينة بنغازي، إلى التعريف بأهمية المخاطر المصرفية، كما تطرقت إلى التعرف إلى معوقات تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا، ومقترحات علاجها من وجهة نظر المصارف التجارية.

وناقش المشاركون بالندوة أساسيات إدارة المخاطر وعزوف المصارف التجارية عن تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتطلعات الاقتصاد الكلي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضح المشاركون أن العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا تواجه معوقات، منها الإدارية كعدم الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية والتخطيط وعدم التنسيق مع الجهات الإشرافية، والمعوقات الفنية التي تتمثل في عدم القدرة على استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج وعدم السعي وراء الابتكار.

وبحسب البيان قدمت الندوة حلولاً تساعد المصارف على إدارة المخاطر، بما في ذلك حلول المعالجة المتكاملة STRAIGHT THROEUGH PROCOSSING، تساعد المصارف على تقليص مخاطر الأخطاء الناتجة عن العمليات غير الممكنة.