حمودة سيالة يبحث استعدادات «الوطني لمكافحة الأمراض» لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 07:51 مساء
حمودة سيالة، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار, 10 مارس 2020 (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)

بحث رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، حمودة أحمد سيالة، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، الاستعدادات التي يشرف عليها المركز في مراكز الحجر الصحي والكشف بالمنافذ وغرف العزل التي حددتها وزارة الصحة بالمستشفيات العامة لمواجهة فيروس «كورونا».

وحسب بيان للمجلس اليوم، فإن الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، الدكتور أيمن سيف النصر، ناقش مدى توافر الإمكانات الفنية والبشرية ضمن هذه الاستعدادات.

واطلع سيالة على الإحصائيات والإجراءات التي تعطي انطباعا مريحاً لهذه الاستعدادات، مع تأكيده ضرورة توفير الدعم من قبل الجهات ذات العلاقة والمتابعة المستمرة في هذا الإطار.

وفي وقت سابق من اليوم دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تشكيل لجان وفرق طوارئ فورًا، تحسبًا لمجابهة ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» ولتقليل الأضرار قدر الإمكان.

وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يهيب بجميع الجهات التي لها علاقة باحتمالية ظهور الفيروس تسخير جميع الإمكانات ورفع مستوى الجهوزية، ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة المرض حال وصل إلى ليبيا.

وأشار إلى التطور السريع للموقف الوبائي للمرض مع اتساع رقعة انتشاره لأكثر من 90 دولة في العالم، بما في ذلك العديد من دول إقليم شرق المتوسط ودول جنوب أوروبا ودول الحدود «مما أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا، وحتمية دخول الفيروس البلاد».

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